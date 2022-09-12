Инвалид-колясочник впервые поднялся на вершину шихана Торатау в Башкирии

Инвалид-колясочник Миннислам Вахитов впервые поднялся на вершину шихана Торатау в Башкирии

Инвалид-колясочник Миннислам Вахитов стал первым жителем Республики Башкортостан с ограниченными возможностями, поднявшимся на шихан Торатау. Об этом сообщает «Башинформ» в понедельник, 12 сентября.

Восхождение на гору-одиночку прошло в рамках проекта, организованного благотворительным фондом имени Владимира Засова. Вахитов покорил Торатау при помощи полиспастов и страховочных креплений. В пути спортсмена сопровождали инструкторы.

«На веревке я поднимался, сам себя вытягивал. Сначала было тяжеловато, руки уставали. Но потом открылось второе дыхание, и вторую половину пути без остановки пошли. За четыре часа поднялись на вершину, оттуда открывается, оказывается, потрясающий вид. Это была командная работа, один бы я не смог», — рассказал Вахитов журналистам.

В 2015 году Миннислам Вахитов покорил Иремель — вторую по высоте вершину Южного Урала (ее абсолютная высота — 1582 метра), расположенную на северо-востоке Белорецкого района Башкирии. В следующем году он планирует вместе с командой взобраться на южно-уральский хребет Зюраткуль.