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«ВКонтакте» запустила приложение для любителей бега

«ВКонтакте» запустила спортивное приложение «Бег» с челленджами и беговой статистикой

Изображение: «ВКонтакте»

Крупнейшая российская социальная сеть «ВКонтакте» запустила новое приложение для любителей бега, которое помогает вести активный образ жизни и общаться с другими спортсменами. Об этом стало известно из пресс-релиза соцсети.

С помощью нового сервиса «Бег», представленного внутри платформы «Здоровье», пользователи смогут объединяться в группы по интересам, а также в реальном времени участвовать в соревнованиях, выполнять челленджи и получать награды. Кроме того, в мини-приложении можно следить за беговой активностью, к примеру, узнать дистанции за разные дни, потраченные калории и пульс.

Отмечается, что сервис позволит делиться маршрутами для бега, ставить индивидуальные цели или участвовать в общих «вызовах».

Директор по развитию бизнеса «ВКонтакте» Евгения Зибарева напомнила, что у соцсети уже есть способ вовлечения пользователей в активный образ жизни через приложение «Шаги». Она рассказала о благодарности пользователей и заявила, что теперь «пришла пора ускоряться — не только ходить, но и бегать вместе». По ее словам, соцсеть предлагает юзерам удобный способ следить за своими спортивными достижениями, соревноваться с друзьями, объединяться в группы и находить единомышленников.

Партнером мини-приложения «Бег» на старте стала национальная платежная система «Мир», созданная в 2015 году. Она связала события из офлайна с сервисом, благодаря чему пользователи соцсети, где бы они не находились, смогут присоединиться к Московскому марафону и участвовать в розыгрыше призов.

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Варвара Кошечкина
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