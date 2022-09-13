Бывшему начальнику УФСИН Липецкой области отменили приговор за взятку

Суд отменил приговор за взятку экс-главе УФСИН Липецкой области и освободил из-под стражи

Липецкий областной суд отменил приговор бывшему начальнику управления ФСИН России по Липецкой области 61-летнему Геннадию Чейкину, осужденному на девять лет колонии за получение взятки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Дело направлено на новое рассмотрение в Правобережный районный суд Липецка. Чейкин освобожден из-под стражи. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

23 мая Чейкин был признан виновным в получении взятки в особо крупном размере и осужден на девять лет колонии строгого режима. Также его лишили звания полковника внутренней службы.

По данным следствия, в 2016 году он через своего заместителя получил 1,5 миллиона рублей от директора Усманского завода растительных масел. За вознаграждение УФСИН заключил с предприятием госконтракты на поставку 500 тонн масла на сумму более 35 миллионов рублей для нужд исправительных учреждений.

31 мая 2021 года Чейкина приговорили к трем годам лишения свободы условно за покушение на крупное мошенничество. Следователи выяснили, что в 2013 году он получил страховую выплату в 200 тысяч рублей за якобы полученную им на службе травму. Более того, Чейкин оформил инвалидность из-за мнимой травмы и попытался взыскать уже 2,6 миллиона рублей, но не смог, суд отказал ему в иске.

Также в 2018 году он попытался получить от УФСИН России по региону выплату в 2,1 миллиона рублей, ссылаясь на полученную при исполнении служебных обязанностей травму, при этом в действительности он получил ее в результате падения со снегохода в нерабочее время.