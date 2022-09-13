Блогерша поспорила с собеседником из-за разного восприятия цвета его футболки

Блогерша _gabsnyc назвала желто-синей футболку, которую мужчина посчитал оранжево-серой

Блогерша с никнеймом _gabsnyc из США поспорила с мужчиной из-за разного восприятия цвета его футболки Adidas. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Инфлюэнсерша засняла своего собеседника, который позировал в данном изделии с абстрактным принтом и логотипом указанной марки. При этом она назвала его наряд желто-синим. «Футболка цвета морской волны и желтого банана», — пояснила девушка. Однако герой видео не согласился с данным заявлением. Так, он отметил, что считает свою одежду оранжево-серой, как грифельная доска в сочетании с лососем.

На последующих кадрах участники спора обратились за сторонним мнением, после чего голос за кадром сообщил, что футболка мятно-оранжевая. В результате пара так и не пришла к компромиссу, окончив разговор на повышенных тонах.

В октябре 2020 года американская певица Билли Айлиш показала свои кроссовки и случайно создала оптическую иллюзию, которая вызвала споры среди ее фанатов. В серии видеоклипов 18-летняя исполнительница продемонстрировала пару Nike Air More Uptempo. При этом зрители заявили в соцсетях, что всякий раз, когда они вновь открывают данные ролики, обувь меняет свой цвет. Так, некоторые пользователи утверждали, что поверхность изделий окрашена в бело-розовый цвет, в то время как другие были уверены, что пара бело-зеленая.