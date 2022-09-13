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Драка в московском подъезде закончилась гибелью женщины и ранением мужчины

В Москве полиция выясняет обстоятельства драки с убийством женщины и ранением мужчины

Фото: Станислав Трифонов / Lenta.ru

В Москве выясняются обстоятельства драки, в ходе которой погибла женщина и получил ранения мужчина. Об этом во вторник, 13 сентября, сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, это произошло в подъезде дома на Дубининской улице в ночь на 13 сентября. Прибывшие на место драки полицейские обнаружили на первом этаже тело женщины с ножевым ранением в грудь, а на четвертом был найден раненый мужчина, находившийся без сознания. Он был доставлен в медучреждение, где ему оказывается помощь. Полиция ведет розыск подозреваемого.

5 сентября сообщалось, что в Пермском крае задержали зарезавшего из-за ревности сожительницу 65-летнего россиянина.

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Владимир Седов
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