Неадекватный пассажир самолета попытался пробраться в бизнес-класс и сорвал рейс

В США пассажир самолета устроил дебош на борту и попытался пробраться в бизнес-класс

В США неуправляемый пассажир самолета устроил дебош на борту и сорвал рейс авиакомпании Delta Air. Инцидент попал на видео, его публикует Paddle your own Kanoo.

По данным портала, это произошло во время полета из Портленда в Атланту в субботу, 3 сентября. Как рассказали очевидцы, пассажиру по имени Гарольд Джеймс Джонс (Harold James Jones) стало плохо в полете — стюардессы предложили ему имбирный эль. Мужчина проигнорировал помощь, засунул бумажные салфетки в вентиляционное отверстие и попытался пробраться в бизнес-класс.

На размещенных в сети кадрах видно, как сразу несколько пассажиров пытаются удержать на месте неадекватного мужчину и надевают пластиковые наручники на его руки и ноги. Бортпроводницы также заблокировали проход в бизнес-класс тележками для раздачи питания.

В результате командиру воздушного судна пришлось совершить вынужденную посадку в Солт-Лейк-Сити. Предполагается, что дебошир находился в состоянии «метамфетаминовой интоксикации».

Джонсу предъявлено обвинение во вмешательстве в деятельность летного экипажа, ему грозит максимум 20 лет тюремного заключения и штраф в размере 20 тысяч долларов (примерно 1,2 миллиона рублей).