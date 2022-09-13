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Власти России допустили сокращение информации о сроке годности на этикетках

В Росстандарте допустили сокращение информации на этикетках товаров ради экономии чернил

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В России для экономии чернил могут убрать часть информации на этикетках товаров, допустили в Росстандарте. Об этом сообщает РБК.

Власти отмечают, что нововведения могут коснуться, в частности, «данных об адресах производства пищевой продукции, указания на места нанесения даты изготовления и срока годности, знаков и пиктограмм». Речь идет о месте производства товара и надписи, например, «дата изготовления, годен до: указаны на упаковке».

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Для сокращения размеров этикеток необходимо уточнить национальные стандарты в области их нанесения, к примеру, минимальную и максимальную площадь, которую занимают на упаковке сведения о продукте, а также проанализировать степень актуальности этой информации для покупателей. В Росстандарте уточнили, что в таком случае важно обратиться к техническому регламенту Таможенного союза, общего для стран Евразийского экономического союза (кроме России в него входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия), а также к регламенту «Пищевая продукция в части ее маркировки» и другим техрегламентам на отдельные виды пищевой продукции.

В 2023 году ситуация с этикетками может измениться из-за пересмотра действующего в стране ГОСТа: производители смогут самостоятельно определять размер этикетки и возможность убирать с нее часть текстовой информации, отмечают в Росстандарте. Одним из вариантов переноса сведений из маркировки является нанесение информации с помощью QR-кода.

Идея изменить размер наносимой информации на продукт появилась в ответ на июльское поручение вице-премьера Виктории Абрамченко. Она попросила Росстандарт и другие ведомства рассмотреть просьбу бизнеса об уменьшении этикетки для экономии дефицитных из-за западных санкций чернил, упаковки и других материалов.

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Мария Грушко
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