American Thinker: после выборов в Италии в Европе может начаться сдвиг в сторону правых

Италия может стать движущей силой мощнейшего политического сдвига в Евросоюзе, если победу на выборах 25 сентября одержит правоцентристская коалиция. Тогда баланс сил в Европе будет нарушен, говорится в статье Сэмуэла Пикколи, опубликованной на сайте American Thinker.

Автор также назвал другую причину сдвигов в Европе, произошедших за последнее время — кризис и боевые действия на Украине. Пикколи пояснил, что между рядом стран объединения уже произошел раскол из-за обратного эффекта антироссийских санкций. Он напомнил, что ранее «десятки тысяч чехов вышли на улицы Праги, чтобы заявить протест правительству» и потребовать госпомощи в связи с ростом затрат за электроэнергию.

Теперь раскол может усилиться, если правые силы в Италии победят на выборах. Так, в рамках предвыборной кампании лидер партии «Лига Севера» Маттео Сальвини предложил пересмотреть санкционный подход против России таким образом, чтобы не возникало эффекта «бумеранга». Лидер правоцентристской коалиции Джорджа Мелони в случае победы пообещала изменить одобренный ЕС план национального восстановления страны, направив деньги на сокращение счетов за электроэнергию. При этом в Брюсселе полагают, что это было бы неприемлемо.

В конце месяца в Италии пройдут парламентские выборы. До этого времени премьер Марио Драги будет исполнять обязанности главы правительства. Решение провести выборы было принято после того, как в стране разразился политический кризис:

сначала Драги попытался уйти в отставку (но президент страны Серджо Маттарелла не принял ее), а потом одно из политических движений, входящих в его коалицию, отказалось участвовать в голосовании в Сенате по предложению о выделении средств на помощь страдающим от инфляции. Фактически это движение пошло наперекор Драги, указывают СМИ.