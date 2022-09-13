Папа Римский прилетел в Казахстан

Папа Римский прилетел в Нур-Султан с государственным визитом

Папа Римский Франциск прибыл в Казахстан. Об этом в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба президента республики.

Самолет с Папой Римским приземлился в аэропорту Нур-Султана. Отмечается, что посетившего страну с государственным визитом понтифика встретил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Они провели «краткую беседу» в каминном зале президентского терминала, после чего направились в резиденцию главы республики.

Ранее сообщалось, что Папа Римский не сможет в ближайшее время посетить Москву и Киев, а также принять участие в собрании религиозных лидеров в Казахстане 13-15 сентября из-за проблем с коленом.