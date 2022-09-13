Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Папа Римский прилетел в Казахстан

Папа Римский прилетел в Нур-Султан с государственным визитом

Фото: Remo Casilli / Reuters

Папа Римский Франциск прибыл в Казахстан. Об этом в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба президента республики.

Самолет с Папой Римским приземлился в аэропорту Нур-Султана. Отмечается, что посетившего страну с государственным визитом понтифика встретил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Они провели «краткую беседу» в каминном зале президентского терминала, после чего направились в резиденцию главы республики.

Ранее сообщалось, что Папа Римский не сможет в ближайшее время посетить Москву и Киев, а также принять участие в собрании религиозных лидеров в Казахстане 13-15 сентября из-за проблем с коленом.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Георгий Нестеров
Обсудить
Последние новости
Киев опубликовал проект по гарантиям безопасности Украины
Киев обвинил Берлин в игнорировании просьб о поставках оружия
Тренер Чимаева рассказал о проблемах с весогонкой бойца
В Финляндии возмутились свободными перемещениями россиян по Европе
Российские МиГ-31 провели учения с полетами в стратосфере
В московском банке нашли труп голого мужчины
В Госдуме заявили о необходимости изъять «страшные» учебники из российских школ
Названо неожиданное полезное свойство пота
Российский уголовник получил срок за надругательство над школьницей в лесу
Массовое отравление спортсменов произошло в Подмосковье
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.