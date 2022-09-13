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Японская журналистка назвала виновных в разжигании конфликта в Донбассе

Японская журналистка Токуяма заявила, что в разжигании конфликта в Донбассе виноват Киев

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Японская журналистка Асука Токуями посетила Донецк и Мариуполь и назвала виновных в разжигании конфликта в Донбассе. Ее слова приводит РИА Новости.

По мнению журналистки, Донбассу не нужен военный конфликт, в разжигании которого виновата Украина. Токуями отметила мирный пейзаж, который царил во время ее пребывания в Донецке: в городе цвели розы, пожилые женщины продавали на улицах еду и цветы. Вместе с тем она обратила внимание и на «такие ужасы, как лежащие в руинах школы, на которые больно смотреть».

Во время посещения Мариуполя журналистка встретилась с главой Донецкой Народной Республики (ДНР) Денисом Пушилиным. Он рассказал Токуями, что город постепенно возвращается к нормальной жизни, в свои дома возвращаются те, кто ранее покинул их из-за конфликта. Он также подчеркнул, что местные жители хотят проведения референдума по присоединению ДНР к России.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев предрек достижение всех целей спецоперации на Украине, несмотря на масштабную помощь Запада Киеву и санкции в отношении Москвы.

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Марина Совина
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