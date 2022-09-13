В Петербурге сотрудники МВД задержали ранее судимого иностранца с боевым пистолетом

В Санкт-Петербурге сотрудники уголовного розыска задержали 38-летнего гражданина одной из стран ближнего зарубежья по подозрению в незаконном обороте оружия. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По данным полиции, у дома №4 на Кронштадтской площади правоохранители остановили иномарку, за рулем которой находился фигурант. Оперативники изъяли у него боевой пистолет Smith Wesson SW9VE с 15 патронами к нему. Выяснилось, что машина принадлежит петербургскому бизнесмену, другу задержанного.

Иностранец рассказал, что нашел оружие два года назад по пути из Белоруссии в Россию. Известно, что ранее мужчина уже был судим за незаконный оборот оружия. В 2017 году он вышел из колонии и должен был вернуться на родину, однако решил этого не делать. «Поэтому в 2021 году было принято решение о нежелательности его нахождения на территории России. Однако гражданин остался в Северной столице и проживал там нелегально», — добавили в пресс-службе.

По сведениям МВД, в Петербурге он решал спорные долговые вопросы среди своих сограждан. В отношении мигранта возбудили дело и поместили его в СИЗО.