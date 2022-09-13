Папа Римский заявил о готовности посетить Китай

Папа Римский Франциск готов посетить Китай для встречи с Си Цзиньпином

Папа Римский Франциск, отвечая на вопросы журналистов о возможной встрече с председателем КНР Си Цзиньпином, заявил, что готов посетить Китай. Его слова приводит ТАСС.

«Мне ничего не известно [о встрече]. Я всегда готов поехать в Китай», — заявил он на борту самолета по пути в Казахстан.

14 сентября Си Цзиньпин посетит Казахстан с государственным визитом. В связи с этим появились предположения о его возможной встрече с понтификом, однако официальных сведений об этом не поступало. Согласно программе папского визита, данный день полностью посвящен его участию в Съезде лидеров мировых и традиционных религий.

Ранее сообщалось, что Папа Римский не сможет в ближайшее время посетить Москву и Киев из-за проблем с коленом. Глава Римско-католической церкви несколько раз заявлял о своем желании посетить Россию и Украину с целью урегулирования конфликта между двумя странами.