Песков отметил схожесть позиций России и КНР о невозможности доминирования США

Песков отметил схожесть оценок России и КНР о невозможности доминирования США

Позиции России и КНР о невозможности дальнейшего существования однополярного мира и доминирования США схожи. Такую оценку на брифинге дал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Действительно, мы [так] считаем в унисон с китайскими товарищами — в плане невозможности существования дальше однополярного мира и невозможности ситуации, когда так называемый золотой миллиард претендует на то, чтобы быть законодателем правил в экономике, политике и законодателем в том, чтобы навязывать свою волю другим государствам», — заявил представитель Кремля. По словам Пескова, сейчас в мире возникает «новая реальность» взамен системы, которая «заскрипела и зашаталась».

Ранее высокопоставленный дипломат из КНР Ян Цзечи на встрече с послом России Андреем Денисовым в Пекине заявил, что власти Китая готовы работать с Россией, чтобы построить «более справедливый мировой порядок», тем более что между сторонами всегда были доброжелательные отношения. По его словам, обе стороны всегда твердо поддерживали друг друга по вопросам, касающимся их основных интересов.