Раскрыто желание Китая создать «более справедливый порядок» вместе с Россией

Дипломат из КНР заявил о желании построить «более справедливый порядок» вместе с Россией

Власти Китая готовы работать с Россией, чтобы построить «более справедливый мировой порядок», тем более что между сторонами всегда были доброжелательные отношения. Об этом заявил высокопоставленный дипломат из КНР Ян Цзечи на встрече с послом России Андреем Денисовым в Пекине, пишет Bloomberg.

Китайский дипломат также раскрыл желание Пекина работать с Москвой для «осуществления стратегического сотрудничества на высоком уровне между двумя странами» и для защиты общих интересов. По его словам, обе стороны всегда твердо поддерживали друг друга по вопросам, касающимся их основных интересов.

11 сентября сообщалось, что председатель КНР Си Цзиньпин впервые более чем за два года покинет Китай и отправится в Среднюю Азию, где встретится с президентом России Владимиром Путиным. Эта поездка станет для Си первой с начала пандемии COVID-19.