В Белоруссии решили ликвидировать старейшую польскую организацию страны «Матеж Школьную»

В Белоруссии решили ликвидировать старейшую польскую организацию страны «Польскую Матеж Школьную». Об этом сообщает Telegram-канал «Право Имеют».

Причиной власти назвали незаконную деятельность в сфере образования, в которой «Польскую Матеж Школьную» обвинили еще в 2021 году.

Тогда организацию наказали штрафом 300 000 рублей, потом налоговая досчитала еще 500 000 рублей якобы неуплаченных налогов. Организацию заставили регистрировать для образовательной деятельности новое юридическое лицо, но это не помогло, как и уплата штрафа. 13 сентября Верховный суд Белоруссии начал рассмотрение дела о ликвидации организации.

«Польская Матеж Школьна» — одна из старейших польских организаций в Белоруссии, которая работала с 1995 года, расположена в Гродно. При организации действует общественный лицей по изучению польского языка, истории и культуры, который считается крупнейшей в мире польской общественной школой по количеству учащихся. Также в рамках «Польской Матежи Школьной» работают библиотека, университет для пожилых людей, женский клуб «Гроднянка» и другие кружки и инициативы.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что властям необходимо разобраться с гражданами страны, которые получили «карту поляка» — документ, который облегчает иностранцам с польскими корнями возможность въезда и проживания. По мнению главы государства, у органов внутренних дел и дипломатической службы есть и другие вопросы в сфере гражданства, которые вызывают обеспокоенность. По данным на 2019 год, «карту поляка» получила 131 тысяча белорусов.