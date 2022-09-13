Раскрыта стоимость секс-видео с участием Ким Кардашьян

TMZ: порно-ролик с Ким Кардашьян и Рэй Джеем принес 1,4 миллиона долларов

Журналисты TMZ назвали стоимость секс-видео с участием телезвезды Ким Кардашьян и рэпера Рэй Джея (настоящее имя — Уильям Рэй). Информация опубликована на сайте портала.

Известно, что в распоряжение редакторов попало email-сообщение, в котором раскрываются подробности распространения указанного порно-ролика. Согласно письму, за шесть недель после публикации фильма компания Vivid Entertainment заработала 1,4 миллиона долларов (84,6 миллиона рублей). Отмечается, что большую часть денег принесла продажа DVD-дисков с записью.

При этом хип-хоп-исполнитель в прямом эфире на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) подчеркнул, что по контракту ему и предпринимательнице досталось по 400 тысяч долларов (24,1 миллиона рублей) и 12,5 процента всей прибыли, полученной во время реализации секс-видео.

Сама Кардашьян никак не отреагировала на последние заявления экс-возлюбленного.

Первое интимное видео с участием Ким Кардашьян и Рэем Джеем было слито в сеть в 2007 году. Предпринимательница утверждала, что порно было снято для личного пользования. Она даже подала иск в суд на компанию Vivid Entertainment, которая выкупила у издания TMZ права на 41-минутный ролик, однако в конечном счете отозвала жалобу, получив компенсацию в пять миллионов долларов.