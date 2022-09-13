Россия передала Мариуполю спецтехнику для служб ЖКХ, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин

Россия передала Мариуполю спецтехнику для служб ЖКХ. Об этом в своем телеграм-канале сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

«Мариуполь продолжает налаживать мирную жизнь. При реализации мастер-плана города важно не только строить жилье и инфраструктуру, но и обеспечить бесперебойную работу служб ЖКХ. Решение этой задачи мы обсуждали на Штабе, дали Минприроды поручение, и сегодня мы уже передали Мариуполю технику для городских нужд», — сообщил он.

По словам Хуснуллина, это партия спецтехники и оборудования для перевозки и обслуживания при сборе мусора, в которую вошли 48 автомобилей разного назначения (23 мусоровоза, 13 бункеровозов, 2 самосвала, 2 манипулятора, топливозаправщик, ломовоз и другая техника), а также 6000 мусорных контейнеров.