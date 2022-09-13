Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В ДНР заявили о безуспешной попытке ВСУ стянуть силы к Святогорску

Глава ДНР Пушилин: ВСУ безуспешно пытались подтянуть силы и технику к Святогорску

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Украинские военные пытались навести новую переправу через реку Северский Донец и стянуть дополнительные силы и технику к Святогорску. Об этом глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил в эфире канала «Соловьев Live».

Он заявил, что попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) подтянуть дополнительные подразделения к городу не увенчались успехом, уточнив при этом, что говорить о контроле союзных сил над этой территорией тоже нельзя.

«Какое-то количество противника там находится, но он находится не в тех условиях, чтобы мог свободно там передвигаться. В какой-то части это контролируется и нашими подразделениями. Не только визуально контролируется. Но сказать, что мы там полностью контролируем [территорию], пока не представляется возможным, но есть определенные перспективы», — пояснил он.

Пушилин также отметил, что на этом направлении было замечено много польских наемников, которых, по его словам, здесь больше, чем самих украинцев.

Ранее глава ДНР заявлял, что в ночь на 13 сентября ВСУ нанесли артиллерийский удар по Красному Лиману и предприняли попытку зайти в город диверсионными группами, однако союзные силы отбили эти атаки.

Оставанцы
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Кремль переадресовал вопрос о занятых Киевом территориях в Минобороны
Кара Делевинь вернулась в соцсети после появления на публике в грязной одежде
В Крыму предложили ответ на обстрелы территории России
Обнаженный мужчина упал с высоты 90 метров и остался жив
Киев опубликовал проект по гарантиям безопасности Украины
В Армении заявили о попытках наступления Азербайджана
Ремонт iPhone подорожал
Ученицу Тутберидзе госпитализировали из-за травмы на тренировке
Россиянина нашли с пробитой головой после конфликта с сотрудниками рыбоохраны
Стала известна дата боя Джошуа и Фьюри
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.