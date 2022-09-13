В ДНР заявили о безуспешной попытке ВСУ стянуть силы к Святогорску

Глава ДНР Пушилин: ВСУ безуспешно пытались подтянуть силы и технику к Святогорску

Украинские военные пытались навести новую переправу через реку Северский Донец и стянуть дополнительные силы и технику к Святогорску. Об этом глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил в эфире канала «Соловьев Live».

Он заявил, что попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) подтянуть дополнительные подразделения к городу не увенчались успехом, уточнив при этом, что говорить о контроле союзных сил над этой территорией тоже нельзя.

«Какое-то количество противника там находится, но он находится не в тех условиях, чтобы мог свободно там передвигаться. В какой-то части это контролируется и нашими подразделениями. Не только визуально контролируется. Но сказать, что мы там полностью контролируем [территорию], пока не представляется возможным, но есть определенные перспективы», — пояснил он.

Пушилин также отметил, что на этом направлении было замечено много польских наемников, которых, по его словам, здесь больше, чем самих украинцев.

Ранее глава ДНР заявлял, что в ночь на 13 сентября ВСУ нанесли артиллерийский удар по Красному Лиману и предприняли попытку зайти в город диверсионными группами, однако союзные силы отбили эти атаки.