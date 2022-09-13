Пушилин заявил об успешной обороне Красного Лимана

Глава ДНР Пушилин заявил о неудачной попытке ВСУ зайти в Красный Лиман

В ночь на 13 сентября Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли артиллерийский удар по Красному Лиману и предприняли попытку зайти в город диверсионными группами, однако союзные силы отбили эти атаки, заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире передачи «Соловьев LIVE».

«Противник сегодня Красный Лиман ночью артиллерией обкладывал, но те диверсионные группы, которые опять пытались совершить какой-то заход в Красный Лиман — их попытки были нивелированы союзными силами», — рассказал глава ДНР.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко заявил о готовящемся отступлении ВСУ из Артемовска. По его словам, украинские подразделения готовят позиции западнее города.