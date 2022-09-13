В ЛНР заявили о готовящемся отступлении ВСУ из Артемовска

Подполковник НМ ЛНР Марочко заявил, что ВСУ готовятся отступать из Артемовска

Вооруженные силы Украины, скорее всего, готовятся отступать из Артемовска, заявил ТАСС подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) Андрей Марочко, ссылаясь на данные разведки.

«Сейчас поступает ряд развединформации, которая подтверждает успехи на артемовском направлении наших подразделений. Прежде всего эвакуируются пункты (Вооруженных сил Украины — прим. "Ленты.ру") управления с передовых позиций в данном районе, усиливается позиция уже за населенным пунктом Артемовск, то есть уже, скорее всего, готовятся пути отступления из данного населенного пункта», — сказал Марочко.

Накануне российский офицер, участник боевых действий на Украине, назвал «Ленте.ру» типичные ошибки украинских подразделений. Среди них — неумение действовать в нештатной ситуации.