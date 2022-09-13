Участник боев на Украине назвал типичные ошибки ВСУ в бою

Офицер ВС РФ назвал типичной ошибкой ВСУ неумение действовать в нештатной ситуации

Вооруженные силы Украины (ВСУ) прошли хорошую подготовку, но ее недостаточно для успешного ведения боевых действий. Об этом рассказал «Ленте.ру» участник боев на Украине, офицер Вооруженных сил России с позывным Прибой.

По его словам, типичной ошибкой ВСУ можно назвать неумение действовать в нештатной ситуации, не отработанной на учениях.

В реальном бою украинская армия теряется. «Украинские военные стоят под прикрытием техники, а их накрывает ракетой, потому что позиция изначально выбрана неудачно, дистанция не выдержана. И они после этого попадания не занимают позицию к бою, не делают ничего», — привел пример собеседник «Ленты.ру».

Офицер отмечает, что изначально уровень подготовки солдат ВСУ был очень высоким, поскольку с 2014 года почти весь кадровый состав армии прошел через ротации на линии соприкосновения в Донбассе. Кроме того, украинских военных обучали западные инструкторы.

«Но не нужно думать, что там какие-то суперсолдаты. Те части [ВСУ], с которыми мы столкнулись изначально, мы просто сметали. Даже небольшими силами сминали сопротивление», — подчеркнул он.

В конце августа сообщалось, что министры обороны стран ЕС поддержали идею запуска учебных программ для военнослужащих ВСУ. Евросоюз готов проводить подготовку в области радиационной, бактериологической и химической защиты (РХБЗ). Кроме того, тренировочные программы для украинских солдат уже несколько лет проводят Канада, Великобритания и США.