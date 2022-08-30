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В ЕС поддержали создание учебных программ для ВСУ

Боррель заявил, что министры обороны ЕС поддержали разработку учебных программ для ВСУ

Фото: Yves Herman / Reuters

Министры обороны стран Евросоюза (ЕС) поддержали начало создания учебных программ для тренировок военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, сообщает ТАСС.

«Министр обороны Украины [Алексей] Резников по видеосвязи связался с нами и проинформировал нас о ситуации на месте, а также о самых срочных потребностях украинской армии. Мы должны обеспечить эти потребности. Все министры согласились с запуском работы по определению параметров миссии по оказанию военной поддержки Украине», — рассказал верховный представитель.

Далее в ходе разработки программ будут проведены консультации с украинской армией и затем определены юридические и операционные параметры согласно ранее принятым запросам ВСУ.

Ранее Боррель заявил, что в рамках миссии по обучению солдат ВСУ Евросоюз готов проводить подготовку в области радиационной, бактериологической и химической защиты (РХБЗ).

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Виктория Кондратьева
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