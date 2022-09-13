Погоня российских полицейских за пьяным подростком попала на видео

В Сибири полицейский открыл стрельбу по автомобилю под управлением пьяного подростка

В Красноярском крае 17-летний подросток из села Сухобузимское устроил ночные гонки с сотрудниками дорожной полиции, которым в итоге пришлось открыть стрельбу из табельного оружия. МВД предоставило «Ленте.ру» оперативное видео погони за нарушителем.

На кадрах виден автомобиль, пытающийся скрыться от правоохранителей. Подростку проводят медосвидетельствование, которое показало, что он находится в состоянии алкогольного опьянения. Нарушителю в присутствии матери зачитывают документы.

Инспекторы ДПС заметили автомобиль, движущийся на повышенной скорости, на требование полицейских остановиться водитель не отреагировал. Лихач, пытаясь скрыться, совершал опасные маневры и выезжал на встречную полосу. В итоге полицейскому пришлось применить табельное оружие. После остановки машины подросток выскочил из салона и попытался сбежать, но был задержан.

Полицейские установили, что машина принадлежит подростку, но не поставлена на учет. В отношении него составлен ряд административных материалов на общую сумму штрафов в 75 тысяч рублей. Также решается вопрос о привлечении его родителей к ответственности. Автомобиль помещен на спецстоянку.