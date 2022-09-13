Аэропорт Heathrow 14 сентября отменит рейсы из-за траура по Елизавете II

Лондонский аэропорт изменит расписание рейсов из-за траура по Елизавете II. Рейсы, запланированные на среду, 14 сентября между 13:50 (15:50 мск) и 15:40 (17:40 мск), будут отменены. Об этом говорится на сайте аэропорта Heathrow.

Такие меры будут приняты, чтобы обеспечить тишину над центром Лондона во время движения траурной процессии от Букингемского дворца к Вестминстерскому залу.

Уточняется, что с пассажирами, которых коснутся эти изменения, свяжутся их авиакомпании.

Согласно заявлению, 18 сентября в аэропорту память Елизаветы II почтят минутой молчания. А 19 сентября на экранах в аэропорту будет вестись трансляция похорон королевы.

Ранее сообщалось, что гроб с телом Елизаветы II доставили в Лондон. Военно-транспортный самолет ВВС Великобритании на взлетной полосе самолет встречала премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, министр обороны страны Бен Уоллес, а также командование и военнослужащие королевской эскадрильи британских ВВС.

Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет. Она стала рекордсменом по сроку правления в истории Великобритании — 70 лет.

