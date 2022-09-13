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Гроб с телом Елизаветы II доставили в Лондон

Военно-транспортный самолет ВВС Великобритании с телом Елизаветы II прибыл в Лондон

Фото: Pool / Reuters

Военно-транспортный самолет ВВС Великобритании с телом королевы Елизаветы II прибыл в Лондон во вторник, 13 сентября. Об этом сообщает NBC News.

На взлетной полосе самолет встречала премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, министр обороны страны Бен Уоллес, а также командование и военнослужащие королевской эскадрильи британских ВВС.

После того как гроб с телом королевы перегрузят в автомобиль, траурный кортеж отправится по улицам Лондона к Букингемскому дворцу, где его встретят король Карл III и королева-консорт Камилла, а также принц Уэльский Уильям и принцесса Уэльская Кейт.

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Гроб выставят в одном из парадных залов резиденции монарха, где с Елизаветой II смогут проститься придворные и персонал королевской резиденции. 14 сентября гроб из Букингемского дворца планируется перевезти в Вестминстерский дворец. Там он останется до похорон.

Ранее сообщалось, что британцы выстроились вдоль улиц во время отправки гроба с телом Елизаветы II из Балморала в Эдинбург. Катафалк с гробом королевы выехал из замка Балморал в сопровождении дочери Елизаветы II Анны и ее мужа, вице-адмирала сэра Тима Лоуренса. На протяжении всего пути похоронного кортежа вдоль улиц стояли как обычные британцы, так и высокопоставленные лица.

Похороны британской королевы состоятся 19 сентября в Лондоне.

Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет. Она стала рекордсменом по сроку правления в истории Великобритании — 70 лет.

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Марина Совина
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