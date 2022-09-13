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Стало известно о выходе США из десятки основных торговых партнеров России

Замглавы ФТС Ивин заявил, что США больше не входят в 10 крупнейших торговых партнеров РФ

Фото: Mike Blake / Reuters

Заместитель главы Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимир Ивин сообщил, что США вышли из десятки основных торговых партнеров России. Об этом он рассказал РИА Новости.

Такие перемены обусловлены снижением товарооборота между странами. «С США у нас была очень хорошая торговля, они всегда входили в десятку крупнейших партнеров, а сейчас не входят. То есть у нас с Соединенными Штатами процентов на 65 падение в торговле», — пояснил Ивин.

Индия же, напротив, оказалась в первой десятке, заявил он. Это связано с тем, что индийские партнеры активно импортируют товары топливно-энергетического сектора, а также химической промышленности. Вместе с тем они увеличили в Россию поставки фармацевтической группы и продуктов питания, отметил замглавы ФТС.

На первом месте среди крупнейших торговых партнеров России, по словам Ивина, находится Китай. Второе место заняли Нидерланды, на третьем месте оказалась Турция. В топ-10 также вошли Германия, Белоруссия, Южная Корея, Италия, Франция, Казахстан и Индия. «Сейчас на Китай приходится где-то пятая часть всего товарооборота России со всем миром. Страны Евросоюза хоть и уменьшились в своей торговле, но как блок они все равно составляют достаточно большую долю», — подчеркнул замглавы ФТС.

Ранее экономике США предрекли серьезный ущерб из-за остановки экспорта российской нефти. Отмечается, что Белый дом все больше тревожится на фоне энергетического кризиса в Европе.

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Варвара Кузьмина
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