Россиянам раскрыли чаще всего ввозимые поддельные товары

ФТС: поддельные игрушки, одежду и обувь под видом параллельного импорта ввозят чаще всего

Под видом параллельного импорта чаще всего в Россию ввозят поддельные детские игрушки, одежду, обувь, парфюмерию и электронику, cказал замглавы Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимир Ивин в интервью РИА Новости.

«Попытки под видом параллельного импорта ввезти поддельные, контрафактные и, самое плохое, некачественные товары, особенно таких групп, как детские игрушки, есть», — отметил он. Контрафактные товары в основном поступают из стран Азии, с мая было возбуждено 164 дела по этому факту, сказал Ивин.

Замглавы ФТС также раскрыл, что с 7 мая в рамках параллельного импорта в страну был ввезено около одного миллиона тонн товаров, на сумму более чем шесть миллиардов долларов.

Ранее российские власти отказались от идеи включить товары всех брендов в список параллельного импорта. В Минпромторге объявили, что не поддерживают такую инициативу, поскольку она должна работать только в тех нишах, которые российское производство пока не может полностью заменить.