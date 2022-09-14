Названа позиция Китая по российско-украинскому конфликту

Global Times: Китай никогда не был вовлечен в российско-украинский конфликт

Китай никогда не был вовлечен в российско-украинский конфликт и не искал в нем выгоды для себя в отличие от Запада. Такое мнение выразили авторы статьи в Global Times.

В материале подчеркивается, что позиция КНР по конфликту между Россией и Украиной всегда была одинаковой, и характер отношений Пекина как с Москвой, так и с Киевом не претерпел никаких изменений.

«Китай всегда выступал за уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран, соблюдение целей и принципов Устава ООН, придавая большое значение законным соображениям безопасности всех стран, поддерживая все усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса, и обязуясь содействовать мирным переговорам для облегчения гуманитарной ситуации», — поясняют авторы.

Согласно статье, одновременно российская и украинская стороны выражают признательность за объективную и беспристрастную позицию Китая по украинскому вопросу.

По мнению авторов, в этом деле Пекин никогда не подливал масла в огонь и не пользовался возможностью преследовать собственные геополитические интересы, в отличие от США и Запада, которые продолжают совершать провокации и «хотят использовать Украину для свержения России».

Ранее сообщалось, что на встрече в Самарканде российский лидер Владимир Путин обсудит с председателем КНР Си Цзиньпином ситуацию на Украине.