Зеленский приехал в Изюм

Президент Украины Зеленский приехал в город Изюм Харьковской области

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в город Изюм Харьковской области, который ранее контролировали союзные силы, сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

На опубликованных фотографиях Зеленский стоит вместе с украинскими военнослужащими в Изюме, утверждается в публикации. Помимо украинского лидера в город приехали глава офиса президента Украины Андрей Ермак и замминистра обороны Анна Маляр.

Об оставлении города российскими войсками стало известно 10 сентября. Минобороны России объяснило отход перегруппировкой для наращивания усилий на донецком направлении, это делается в целях достижения целей спецоперации на Украине.