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В Донецке признали невозможным полное разминирование города от «Лепестков»

Мэр Донецка Кулемзин: полностью разминировать город от мин «Лепесток» сейчас невозможно

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Полностью разминировать Донецк после того, как Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили на город множество противопехотных мин «Лепесток», в настоящее время невозможно. Об этом в интервью заявил мэр города Алексей Кулемзин.

Он отметил, что с этими минами« весь мир не смог справиться», поэтому они и были запрещены. По его словам, в Донецке уже 63 мирных жителя подорвались на «Лепестках».

«Они прячутся в траве, в осыпавшихся листьях, застревают в кронах деревьев и потом падают на очищенное от таких же взрывных устройств место. Сейчас все убрать невозможно», — признал Кулемзин.

ВСУ начали активно применять мины «Лепесток» при обстреле Донецка в июле. Их устанавливают дистанционно — мина срабатывает, когда человек на нее наступает. Боеприпас из-за его необычной формы трудно опознается мирными жителями как опасный объект. Местные жители обнаруживали опасные противопехотные мины на дорогах и своих придомовых участках, а также на улицах в центре города.

Применение мин «Лепесток» запрещено Оттавской конвенцией. Украина ратифицировала данный документ в 2005 году.

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Марина Совина
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