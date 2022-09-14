Доклад США о финансировании Россией иностранных политиков назвали манипулятивным

Посольство в Италии: доклад США о финансировании РФ иностранных политиков манипулятивный

Посольство России в Италии на своей странице в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) назвало доклад США о том, что Россия с 2014 года якобы финансировала политиков из иностранных государств манипулятивным.

«США в очередной раз пытаются обвинить Россию во вмешательстве во внутренние дела западных стран, в частности в избирательный процесс. Бездоказательность не убеждает. А что это, если не грубая попытка манипулировать общественным мнением накануне выборов [в Италии]?» — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что власти Соединенных Штатов рассекретили часть доклада своей разведки о «тайном политическом финансировании» других стран со стороны России. Разведка США выяснила, что с 2014 года Россия якобы потратила более 300 миллионов долларов на усиление влияния за рубежом, направляя деньги политикам более чем в 20 странах. Кому и в какие страны были направлены средства, не уточняется.