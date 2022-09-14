Российский суд признал незаконной пробу Манту школьнику без согласия родителей

В Курской области суд признал незаконным ставить пробу Манту в школах без ведома родителей

Черемисиновский районный суд Курской области признал незаконными действия врачей, поставивших пробу Манту первокласснику без ведома и согласия родителей. Соответствующий иск подала мать учащегося. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель объединенной пресс-службы судов региона Анна Полянская.

Директор школы объяснила, что в учебном учреждении есть медицинский кабинет, который сдан в аренду Черемисиновской центральной районной больнице (ЦРБ). В школу приехала выездная бригада, пробу Манту проводила не школьная медсестра, а медсестра ЦРБ, которая сослалась на приказа главного врача.

Суд установил, что медики не проинформировали об этом мать мальчика и не получили от нее согласие на процедуру. «Все лица не отрицали тот факт, что добровольно информированного согласия на медицинское вмешательство от законного представителя не отбиралось», — отметила Полянская.

Как писали «Курские известия», о проведении пробы Манту родителей предупредила классный руководитель, написав им в мессенджер. Однако на тот момент истица в чате не состояла, так как у нее были проблемы с мобильным телефоном. Поэтому сообщение она не получила.

Изначально россиянка подала в суд на школу, директора, школьную медсестру, а также больницу. В итоге признаны незаконными только действия Черемисиновской ЦРБ.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Скандалы с постановкой проб Манту российским школьникам без согласия родителей происходили и ранее. Так, в 2017 году в Челябинской области местные жители добились проведения проверки и административного наказания для медсестры, которая без их согласия поставила школьнице пробу Манту. В Липецке в 2015 году фельдшер детской поликлиники сделала девятилетнему ребенку пробу Манту, проигнорировав письменный отказ его матери.

В 2018 году Верховный суд Бурятии не разрешил посещать детский сад ребенку, родители которого отказались ставить ему пробу Манту. Семья ребенка пыталась обжаловать приказ, однако суд не удовлетворил иск.