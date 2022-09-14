Власти нашли способ пополнять бюджет на 100 миллиардов рублей в год

«Ъ»: Минфин предложил ввести экспортные пошлины на все виды удобрений

Минфин нашел способ пополнять бюджет на дополнительные 100 миллиардов рублей в год —ведомство предложило ввести экспортные пошлины на все виды удобрений, узнал «Коммерсантъ». Мера грозит производителям потерей до 12 процентов экспортной выручки.

Решение находится на финальной стадии согласования, сейчас обсуждается конкретная ставка, расчеты которой курирует замминистра финансов Алексей Сазанов, рассказали источники издания, близкие к правительству. Вопрос уже обсуждался на совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова.

В Минэкономики рассказали, что им инициатива Минфина не поступала. «При появлении предметных предложений обеспечим их обсуждение в рамках профильной правительственной подкомиссии с участием всех заинтересованных ведомств, включая Минпромторг и Минсельхоз», — добавили в ведомстве. По информации источников, с участниками рынка меру не обсуждают.

За счет новой меры с химической отрасли в целом планируется собрать около 105 миллиардов рублей в год. Решение о введении вывозной пошлины будет оформлено как постановление правительства сроком действия на полгода, чтобы избежать согласования вопроса в рамках ЕАЭС (одностороннее введение пошлин возможно максимум на шесть месяцев). Однако, отметили собеседники газеты, в расчетах власти исходят из курса 60 рублей за доллар, что существенно ниже прогнозного уровня, заложенного в бюджет (69 рублей за доллар).

Для всех видов удобрений может быть установлена единая ставка. По мнению источников, реализовать такой механизм будет проблематично, так как цены поставок азотных, фосфорных и сложных удобрений существенно отличаются, как и котировки в разных странах.

Эксперты также обратили внимание на то, что Минфин опирается на показатели финансовой отчетности компаний по РСБУ (Российским стандартам бухгалтерского учета) — там не берется в расчет резкой рост расходов на логистику, заморозка средств у ряда игроков, негативное влияние курсовых разниц, а также объемы застрявших при доставке грузов. Если власти установят пошлины, крупнейшим отраслевым игрокам придется отказаться от запланированных инвестиционных проектов.

Аналитик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Нина Адамова считает, что сборы составят 8–12 процентов ожидаемой экспортной выручки химического сектора в 2022 году. Руководитель отдела аналитики ресурсных секторов «Ренессанс Капитала» Бориса Синицына дает другую оценку — восемь–девять процентов — из-за рекордного роста цен. В случае «нормализации» цен на удобрения, допускает она, пошлина может привести к снижению чистой прибыли производителей на 20 процентов.

Власти намерены осложнить экспорт удобрений на фоне их мирового дефицита, который, в свою очередь, провоцирует нехватку продовольствия. Региональный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН по Ближнему Востоку и Северной Африке Корин Флейшер заявила, что тема продовольственного кризиса должна быть включена в основную повестку саммита Группы семи (G7) в 2023 году.