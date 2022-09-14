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Россиян научат зарабатывать на постах в соцсетях

«Одноклассники» запустили образовательный проект для авторов «Академия контента»

Фото: Jenny Ueberberg / Unsplash

Социальная сеть «Одноклассники» запустила образовательный проект для авторов и бизнеса под названием «Академия контента». Об этом стало известно из пресс-релиза, поступившего в редакцию «Ленты.ру».

Курс направлен на изучение социальных сетей и контент-стратегий. Обучение будет полезно тем, кто хочет понять, как зарабатывать на постах в российских соцсетях, в том числе с помощью активности в «Одноклассниках». Образовательный курс начинается 3 октября, продлится один месяц и будет состоять из пяти модулей. После прохождения курса ученики получат электронный сертификат «Одноклассников», а у лучших выпускников будет дополнительная поддержка команды соцсети по работе с авторами.

Среди преподавателей — самые популярные контент-мейкеры и SMM-менеджеры России. Например, автор одного из самых крупных блогов про SMM «Один день SMM-щика» Александр Постанович, основательница «Школы контента» Майя Богданова, а также автор популярных каналов Григорий Чтчян, блогер Руслан Фаршатов и другие.

Ранее «Одноклассники» запустили движение благодарностей учителям. С 1 сентября по 5 октября юзеры смогут сказать педагогам спасибо: поздравления от нынешних и бывших учеников преподаватели смогут увидеть в День учителя, который ежегодно празднуется 5 октября. Форматов для выражения признательности несколько: в мини-приложении «Бесценный урок» можно написать благодарность, а в сервисе «Фотокнига» — создать фотоальбом из памятных снимков. На выбор будет предложено четыре темы оформления.

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Варвара Кошечкина
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