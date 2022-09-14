Мужчина отправил интимное фото учительнице сына и получил неожиданный ответ

Пользователь Reddit рассказал, что случайно отправил интимное фото учительнице сына

Пользователь Reddit с ником u/Thunder-Tiger поделился историей о том, как случайно отправил учительнице своего сына интимное фото и получил от нее неожиданный ответ. Мужчина признался, что ему стало очень стыдно после случившегося.

«В начале учебного года учительница моего сына-первоклассника взяла у всех родителей номера телефонов, чтобы они знали, как дела у их детей в школе. Сегодня я получил от нее сообщение, в котором она рассказала, что у моего сына все отлично с успеваемостью, что он всегда внимательно слушает учительницу и уже завел много друзей в классе. Для меня это замечательная новость, и я ответил ей, что я был рад узнать это», — вспомнил автор поста.

Позднее в тот же день мужчина захотел отправить своей девушке откровенный снимок и, случайно перепутав чаты, прислал его учительнице сына. Ответ от педагога пришел отцу сразу. «Она отправила мне эмодзи «чуть-чуть» (пальцы руки сложены в жест «щепотка чего-то» — прим. «Ленты.ру»). Мне стыдно, потому что она в буквальном смысле сказала, что у меня маленький член», — написал он и уточнил, что сразу же отправил учительнице извинения, но она никак на них не отреагировала.

Пользователь также сообщил, что уже рассказал о случившемся своей девушке, и она назвала его идиотом. «Я прихожу в ужас от мысли о том, что мой сын пойдет завтра в школу, а его учительница видела эту фотографию», — добавил он.

Один из комментаторов в шутку предложил автору поста уехать из страны с сыном и девушкой и там начать новую жить. «Или вы можете подарить учительнице корзину с цветами и фруктами», — добавил он. Другой юзер поддержал мужчину, отметив, что такая ситуация могла произойти с любым человеком.

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