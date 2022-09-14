Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Мужчина отправил интимное фото учительнице сына и получил неожиданный ответ

Пользователь Reddit рассказал, что случайно отправил интимное фото учительнице сына

Фото: unsplash

Пользователь Reddit с ником u/Thunder-Tiger поделился историей о том, как случайно отправил учительнице своего сына интимное фото и получил от нее неожиданный ответ. Мужчина признался, что ему стало очень стыдно после случившегося.

«В начале учебного года учительница моего сына-первоклассника взяла у всех родителей номера телефонов, чтобы они знали, как дела у их детей в школе. Сегодня я получил от нее сообщение, в котором она рассказала, что у моего сына все отлично с успеваемостью, что он всегда внимательно слушает учительницу и уже завел много друзей в классе. Для меня это замечательная новость, и я ответил ей, что я был рад узнать это», — вспомнил автор поста.

Материалы по теме:
«Мы заставим их почувствовать, что мы важны» Пользователи соцсетей объединились, чтобы разорить миллионеров. Почему они призывают «есть богатых»?
«Мы заставим их почувствовать, что мы важны»Пользователи соцсетей объединились, чтобы разорить миллионеров. Почему они призывают «есть богатых»?
14 февраля 2021
Остров девственников. Как тысячи людей из интернета захотели создать свое государство, а в президенты позвали Илона Маска
Остров девственников.Как тысячи людей из интернета захотели создать свое государство, а в президенты позвали Илона Маска
13 мая 2021

Позднее в тот же день мужчина захотел отправить своей девушке откровенный снимок и, случайно перепутав чаты, прислал его учительнице сына. Ответ от педагога пришел отцу сразу. «Она отправила мне эмодзи «чуть-чуть» (пальцы руки сложены в жест «щепотка чего-то» — прим. «Ленты.ру»). Мне стыдно, потому что она в буквальном смысле сказала, что у меня маленький член», — написал он и уточнил, что сразу же отправил учительнице извинения, но она никак на них не отреагировала.

Пользователь также сообщил, что уже рассказал о случившемся своей девушке, и она назвала его идиотом. «Я прихожу в ужас от мысли о том, что мой сын пойдет завтра в школу, а его учительница видела эту фотографию», — добавил он.

Один из комментаторов в шутку предложил автору поста уехать из страны с сыном и девушкой и там начать новую жить. «Или вы можете подарить учительнице корзину с цветами и фруктами», — добавил он. Другой юзер поддержал мужчину, отметив, что такая ситуация могла произойти с любым человеком.

Ранее пользовательница Reddit рассказала об оригинальном способе мести детям, которые шумели рядом с ее квартирой. Женщина напугала мальчиков с помощью камеры, установленной на входной двери.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Олег Давыдов
Обсудить
Последние новости
В Запорожье заявили о колоссальной численности ВСУ на линии соприкосновения
Мужчина отправил интимное фото учительнице сына и получил неожиданный ответ
Родившийся в США скейтбордист рассказал о жизни в России без знания русского
Перестрелка на границе Киргизии и Таджикистана прекратилась
Театр в Эстонии уволил режиссера из России из-за заявлений о «тухлой русофобии»
Россиянка приехала в Малайзию и удивилась отношению местных к русским
Диетолог назвал самый полезный сыр
Учительницу арестовали за секс с несовершеннолетним школьником
Пограничники Киргизии и Таджикистана устроили перестрелку
В Турции на курорте вспыхнул лесной пожар
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.