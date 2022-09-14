Убившую насильника американку обязали выплатить 150 тысяч долларов

NYT: 17-летнюю Пипер Льюис обязали выплатить $150 тысяч семье убитого ею насильника

Молодую американку Пипер Льюис (Pieper Lewis), ставшую жертвой торговли людьми, обязали выплатить компенсацию в размере 150 тысяч долларов семье насильника, которого она убила. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

Во вторник, 13 сентября, 17-летняя девушка была приговорена судом Айовы к 200 часам общественных работ в год в течение трех лет, а также к пяти годам испытательного срока без возможности досрочного освобождения в женском центре «Новый старт», где она будет находиться под строгим надзором и носить устройство GPS-слежения. Это, по словам судьи Дэвида М. Портера, сделано из-за опасений, что она может «вернуться к тому образу жизни, который оставила». Кроме того, несовершеннолетнюю американку обязали выплатить компенсацию в размере 150 000 долларов семье 37-летнего Закари Брукса из Де-Мойна, которого она убила в июне 2020 года.

В 2021 году Льюис признала вину за непредумышленное убийство и умышленное нанесение телесных повреждений при убийстве. Наказания по двум данным обвинениям предусматривают до десяти лет лишения свободы. Судья Портер предоставил ей отсрочку приговора. Однако отмечается, если Льюис нарушит испытательный срок, то ее отправят отбывать до 20 лет тюремного заключения.

Судья Портер пояснил необходимость выплатить компенсацию семье ее насильника словами «у нашего суда нет другого выбора», сославшись на то, что реституция является обязательной в соответствии с законом Айовы.

Согласно данным официальных лиц, в 2020 году Пипер Льюис в возрасте 15 лет несколько раз сбегала из дома из-за жестокости приемной матери. Некоторое время она ночевала у знакомых, однако, когда ей стало негде жить, стала спать в коридоре многоквартирного дома в Де-Мойне. 28-летний Кристофер Браун предложил ей ночлег и свою помощь, после чего стал насильно продавать ее мужчинам для сексуальных утех. По показаниям Льюис, в общей сложности он принудил ее к половому акту с семью или восемью мужчинами. Одним из этих мужчин был Закари Брукс. Американка призналась, что после того, как Брукс ее изнасиловал, она схватила нож с тумбочки и в приступе ярости ударила им мужчину.

Издание The Guardian уточняет, что полиция и прокуратура не оспаривали, что Льюис подвергалась сексуальному насилию и была продана в сексуальное рабство. Однако прокуратура утверждает, что Брукс спал во время убийства и в тот момент не представлял непосредственной опасности для Льюис.