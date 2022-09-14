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Присяжные оправдали россиянина по делу об убийстве инвалида

В Саратове присяжные оправдали мужчину по делу об убийстве инвалида за недоказанностью

Фото: Александр Казаков/Коммерсантъ

Саратовский областной суд вынес оправдательный приговор местному жителю, которого обвинили в убийстве инвалида. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Решение было вынесено на основании вердикта присяжных заседателей. Они сочли недоказанной вину мужчины в совершении преступления. За ним признано право на реабилитацию и возмещение вреда, в связи с незаконным уголовным преследованием.

Саратовцу было предъявлено обвинение в убийстве человека, находящегося в беспомощном состоянии. По версии следствия, 25 мая 2021 года в квартире подсудимый и инвалид употребляли спиртное, во время застолья между ними произошел конфликт. Мужчина нанес оппоненту несколько ножевых ударов, а затем избил тупым предметом, отчего тот скончался на месте.

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Любовь Ширижик
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