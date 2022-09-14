Гутерриш призвал ввести налоги на сверхприбыли нефтегазовых компаний

Генсек ООН Гутерриш призвал взимать налоги на сверхприбыли с нефтегазовых компаний

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш выступил с призывом ко всем странам ввести налоги на сверхприбыли нефтегазовых компаний, которые они получают в связи с высокими ценами на ископаемые виды топлива, сообщает РИА Новости.

«Я настоятельно рекомендую правительствам взимать налоги с этих исключительных доходов», — заявил глава международной организации.

По его словам, ситуация, при которой нефтегазовые компании имеют высочайшие в истории прибыли, а люди по всему миру вынуждены платить огромные деньги за электроэнергию и топливо, является совершенно неприемлемой. Гутерриш также добавил, что осознает, что стабилизация энергетических рынков будет труднодостижимой целью.

Ранее глава правительства Михаил Мишустин рассказал, что риски России от действия западных санкций, нацеленных на изгнание с привычных рынков, сохраняются, их следует учитывать в бюджете. Он отметил, что Западу не удалось исключить Россию из глобальной экономики, но отказываться от своих планов он не собирается, поэтому соответствующие риски сохраняются.