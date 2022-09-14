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69-я параллель

Россиянка пошла за грибами и заблудилась в тайге

В Красноярском крае женщина после работы пошла за грибами и заблудилась в тайге

Фото: Vyacheslav Makushin / Unsplash

В Красноярском крае женщина после работы пошла за грибами и заблудилась в тайге, сотрудники полиции помогли ей выбраться. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.

Россиянка взяла с собой телефон. Оперативники незамедлительно созвонились с ней и посоветовали разжечь костер, для того чтобы не замерзнуть и отпугнуть диких животных.

Она пробыла в тайге всю ночь. К утру полицейские обнаружили жительницу Красноярского края целой и невредимой. Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Россиянка поблагодарила правоохранителей за помощь.

Ранее в Якутии женщина четыре дня прожила в тайге, питаясь ягодами и ночуя на ведре. Искать пожилую россиянку отправились ее родные, а также спасатели и волонтеры. Для поисков женщины использовали беспилотник, сирены и тепловизор.

После четырех дней, проведенных в тайге, у пенсионерки есть небольшая температура и кашель.

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Анна Щербакова
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