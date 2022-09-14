В Минфине дали советы россиянам по сохранению сбережений

Замминистра финансов Моисеев посоветовал копить деньги в рублях и купить импортные товары

Россиянам нужно копить деньги в национальной или «дружественной» валюте, такой совет по сохранению сбережений дал замминистра финансов Алексей Моисеев, его цитирует РИА Новости.

«Вместо сбережений в иностранной валюте надо либо сберегать в национальной валюте, либо в дружественной валюте, либо, если это представляется нецелесообразным и неудобным, подумать о том, чтобы купить какие-то комплектующие, которые потом могут оказаться нам недоступными. Потому что быть уверенным в ритмических поставках чего там ни было, наверное, нельзя», — сказал он.

Моисеев добавил, что многие так делают — например, закупают импортные расходные материалы, запчасти и так далее.

Российские госкомпании стали чаще закупать товары и услуги, на стоимость которых могли повлиять санкционные ограничения. В первом полугодии на 70 процентов взлетело число заявок на закупку услуг по ремонту металлоизделий, машин и оборудования по сравнению с первой половиной прошлого года. По данным Росстата, в первом полугодии рост потребительских цен составил 15,9 процента в годовом выражении.