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Турция потребовала у Украины объяснений за санкции против турецких бизнесменов

Турция запросила у Украины объяснения из-за призывов ввести санкции за сотрудничество с РФ

Фото: Osman Orsal / Reuters

Турция потребовала у Украины объяснений в связи с информацией о том, что Украина собирается ввести санкции против турецких бизнесменов и банков, которые сотрудничают с Россией, заявил министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу. Об этом сообщает ТАСС.

«Сложилось впечатление, что кампания, инициированная Украиной, направлена только против турецких компаний. Она направлена не только против турецких компаний. В их число также вошли компании из многих стран, связанных с Россией, таких как США и государства ЕС. В этом списке насчитывается более 18 тысяч компаний. Нас волнуют только наши собственные компании. Мы предприняли действия как в Киеве, так и в Анкаре. Мы запросили объяснений, мы работаем над этим», — пояснил глава турецкого МИД.

Отмечается, что с аналогичной инициативой выступило и турецкое посольство в Киеве.

Ранее сообщалось, что на Украине выступили за введение санкций против турецких бизнесменов на фоне решения Анкары не присоединяться к санкциям против РФ. В санкционный черный список попали руководители турецких Ziraat Bankasi, İşbank и Credit Europe Bank.

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Татьяна Антоненко
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