В Новосибирске волонтеры спасли огромную жабу

Волонтеры Центра реабилитации диких животных спасли огромную зеленую жабу в Новосибирске

Волонтеры спасли огромную зеленую жабу, которая пугала местный жителей в Новосибирске. Об этом сообщает местный портал «Царьград».

По информации издания, животное размером с ладонь обитало в холле городского профилактория и смущало посетителей учреждения, которые в конечном счете вызвали на помощь специалистов. Приехавшие на место сотрудники Центра реабилитации диких животных забрали земноводное и выпустили его в дикую природу.

Координатор центра Алиса Богомолова призвала новосибирцев при встрече с жабами не убивать их, а звонить волонтерам, либо самостоятельно выпускать животных в природу. По ее словам, жабы приносят много пользы окружающей среде, например, уничтожают огородных вредителей, типа слизней. Кроме того, они полностью безвредны для человека.

В августе в приморском нацпарке «Земля леопарда» спасли страдающего от паразитов четырехмесячного котенка дальневосточного леопарда. Истощенное животное весом всего 4,5 килограмма обнаружили в Надеждинском районе Приморского края и доставили в Центр реабилитации диких животных.