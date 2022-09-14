Бывшего полицейского и сотрудницу ФНС обвинили в получении взятки от коммерсанта

В Красноярске сотрудницу ФНС и экс-полицейского обвинили в получении взятки от коммерсанта

В Красноярске сотрудницу одной из инспекций Федеральной налоговой службы (ФНС) и бывшего полицейского обвинили в получении крупной взятки и злоупотреблении полномочиями. Об этом в среду, 14 сентября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Юлия Арбузова.

По предварительным данным, в период с 6 апреля 2016-го по 16 августа 2018 года соучастники получили через посредника более двух миллионов рублей от директора двух фирм. За это они пообещали ему не проводить проверки в отношении организаций и не мешать их банковской деятельности. При этом сотрудница ФНС консультировала коммерсанта и помогала ему решать вопросы по возмещению НДС.

Помимо этого, обвиняемая, желая получить взятку, незаконно возместила НДС одной из фирм на сумму около 750 тысяч рублей.

Экс-полицейского поместили в СИЗО, а женщину — под домашний арест. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства преступления.