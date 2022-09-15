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В бундестаге заявили об угрозе волны банкротств из-за антироссийских санкций

Глава комитета бундестага по энергетике заявил о возможной волне банкротств из-за санкций

Фото: IMAGO /Frederic Kern / Reuters

Германию ждет волна банкротств из-за антироссийских санкций. Такое заявление в Twitter опубликовал глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст.

«[Канцлер ФРГ Олаф] Шольц сам сказал: "Санкции не должны затронуть Европу сильнее, чем российское руководство". За это время мы (в ЕС прим. «Ленты.ру») ввели семь санкционных пакетов, и "Газпром" получил рекордные прибыли. Одновременно нам грозит волна банкротств», — написал он. По словам политика, диалог с Москвой стоит выстраивать непредвзято.

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Ранее депутат бундестага от Левой партии ФРГ Севим Дагделен призвала немцев выходить на массовые протесты против антироссийских санкций, а также провальной энергетической и социальной политики правительства Германии.

Она также назвала «откровенно странными» обвинения в сторону России, которая, по мнению официального Берлина, должна соблюдать свои обязательства по поставкам газа, несмотря на антироссийские санкции.

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Виктория Кондратьева
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