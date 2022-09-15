Мэрайя Кэри избавится от роскошного поместья с кинотеатром

Певица Мэрайя Кэри выставила на продажу поместье в Атланте за $6,5 млн

Американская певица Мэрайя Кэри решила избавиться от роскошного поместья в Атланте. Артистка выставила недвижимость на продажу за 6,5 миллиона долларов, сообщает New York Post.

Внутри дома площадью более 1,1 тысячи квадратных метров девять спален, девять ванных и четыре отдельных санузла. Их дополняют просторная кухня со столовой, гостиная с выходом на задний двор, спортивный зал, домашний кинотеатр, студия звукозаписи и покои для гостей с камином в гостиной.

Дом расположен на земельном участке в 1,6 гектара. Помимо основного здания, на огражденной забором территории имеются бассейн с подогревом, небольшая постройка рядом с ним, трехместный гараж, теннисный корт и сад с высокими деревьями.

Ранее в сентябре недвижимость решила продать телезвезда и бизнесвумен Ким Кардашьян. Она начала поиск нового владельца для своей фермы в в Калифорнии, стоимость объекта составляет 5,3 миллиона долларов. Речь идет о двухэтажном жилом здании с четырьмя спальнями и четырьмя ванными, а также четырехстойном сарае, который находится через дорогу от дома.