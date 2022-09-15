Блогерша снялась обнаженной и показала целлюлит с фразой «это нормально»

Блогерша Ариэлла Нисса снялась обнаженной и призвала подписчиков любить свое тело

Австралийская блогерша и активистка бодипозитива Ариэлла Нисса снялась обнаженной и показала целлюлит с фразой «это нормально». Соответствующие снимки появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

На размещенных кадрах девушка позирует в ванной без одежды, сидя вполоборота к камере. Так, она прикрыла голую грудь руками и распустила влажные волосы. При этом видно, что инфлюэнсерша не стала скрывать особенности фигуры и кожи с помощью ретуши. «Целлюлит, складки, бугорки и неровности — все это реально и нормально. Показывай их и гордись. Тебе дано лишь одно тело, поэтому относись к нему как произведению искусства, как к храму. Ты намного красивее, чем ты думаешь», — обратилась она с призывом к юзерам.

В свою очередь подписчики поблагодарили Ниссу за ее высказывания о естественной красоте. «Спасибо тебе за то, что ты научила меня любить свое тело!», «Ты богиня», «Все в точку», «Прекрасная, женственная, естественная», «Спасибо, за то, что нас вдохновляешь!» — прокомментировали они.

В июне плюс-сайз-модель из Австралии Карина Ирби показала недостатки фигуры на фото в купальнике и восхитила фанатов. На размещенных кадрах блогерша позирует в бикини с пестрым цветочным принтом, демонстрируя свое тело без ретуши и правильно выставленного света. На снимках заметен целлюлит, а также складки в области ее талии. Девушка призналась, что данные особенности были у нее даже тогда, когда она была моложе, стройнее и регулярно занималась спортом.