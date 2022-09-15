Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Сторонник Трампа вырядился в клоуна, взял пистолет и пригрозил убить демократов

Сторонник экс-лидера США Трампа пришел в кафе в парике клоуна и пригрозил убить демократов

Фото: Delmont Police Department

61-летний пожарный Ян Ставови, сторонник экс-лидера США Дональда Трампа, вырядился в клоуна, надев радужный парик, пришел в кафе-мороженое Dairy Queen с заряженным пистолетом и пригрозил «убить всех демократов». Об этом пишет The Independent.

Мужчину задержали в штате Пенсильвания 13 сентября. После задержания он назвал себя пророком и убеждал полицию, будто разговаривал с Богом. Ставови утверждает, будто должен «сделать Трампа президентом-королем США».

После инцидента в кафе полиция обыскала машину мужчины, где нашла еще два пистолета и 62 патрона. Его арестовали и будут судить за угрозы теракта и ношение оружия без лицензии.

В начале сентября произошел еще один инцидент со сторонником экс-президента США. Неизвестные пытались перекричать нынешнего лидера страны Джо Байдена, когда тот выступал в штате Висконсин и начал критиковать Трампа. «Отпустите его, каждый имеет право быть идиотом», — подчеркнул он, имея в виду одного из собравшихся на мероприятии.

Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
В США раскрыли негласное правило Запада по Украине
Врач предупредил об опасности храпа
Охотник застрелил медведя и спас чуть не лишившегося конечностей друга
Разработан перемещающийся по одежде датчик
В Кремле заявили о хорошей атмосфере на переговорах Путина и Си Цзиньпина
Семь россиян предстанут перед судом за создание неонацистского сообщества
Пелоси запланировала визит в Армению
В Госдуме оценили значимость встречи Путина и Си Цзиньпина
Бузова купила дом в курортном городе
Девушка увеличила губы и осталась с гематомой в виде усов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.