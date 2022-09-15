Охотник застрелил медведя и спас чуть не лишившегося конечностей друга

В США охотник Джон Кастил чуть не лишился руки и ноги из-за нападения медведя

В США охотник застрелил набросившегося на его друга медведя. Об этом сообщает Alaska Public Media.

Инцидент произошел в пятницу, 9 сентября, у реки Нушагак в 32 километрах от города Диллингхем, штат Аляска. 40-летний Джон Кастил отправился с несколькими приятелям поохотиться на лосей. В какой-то момент он наткнулся на медведя, который сразу же бросился на мужчину и нанес ему тяжелые травмы руки и ноги.

Охотника, которого зверь чуть не лишился конечностей, спас его товарищ. Он прибежал на крики и застрелил медведя. К тому моменту Кастил уже не мог передвигаться самостоятельно, хотя и оставался в сознании.

Другу удалось вызвать спасателей по спутниковой связи, однако вертолет прибыл только через четыре часа. За это время остальные участники группы оказали Кастилу первую помощь, развели костер и постоянно разговаривали с пострадавшим, чтобы он не терял сознания.

Бригада спасателей добралась до лагеря охотников, когда уже стемнело. Мужчину доставили в Диллингхем. «Джон был в сознании все это время, во время всех этих испытаний. Потом его подлатали в Диллингхеме и отправили в Анкоридж», — рассказала тетя пострадавшего Марджори Нельсон.

В субботу, 10 сентября, Кастил перенес операцию, которая продолжалась восемь часов. Врачи пока не уверены, что смогли полностью восстановить повреждения, и говорят, что могут понадобиться дополнительные хирургические вмешательства.

«У него все еще сильные боли, но врачи делают все что могут. Он шокирован произошедшим, и его можно понять. Я даже вообразить такого не могу», — сказала Нельсон. Женщина также поблагодарила друга ее племянника, который застрелил медведя, и всех, кто участвовал в спасательной операции.

Ранее сообщалось, что на Аляске охотник столкнулся с четырьмя медведями гризли и чуть не лишился рук. Мужчина наткнулся на трех медвежат и медведицу, которая сразу же бросилась в атаку.