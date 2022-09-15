Школы в приграничных районах Белгородской области переведут на онлайн-обучение

Белгородский губернатор заявил о переводе на онлайн-обучение школ в приграничных поселках

Школьников в Белгородской области, которые учатся в образовательных учреждениях в приграничных районах, переведут на дистанционное обучение. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«В Валуйском городском округе в 15 километровой зоне вдоль границы переводим школы на дистанционное обучение. В детских садах будут работать только дежурные группы. В Шебекинском городском округе — в 10 километровой зоне (...) тоже переводим школы на дистант», — написал губернатор.

По его словам, исключение составит только город Шебекино.

Решение о переводе на дистанционное обучение было принято антитеррористической комиссией. Гладков выразил надежду, что воспитатели и учителя с пониманием отнесутся к принятой мере.

В Белгородской области до 22 сентября продлен высокий уровень террористической опасности — изначально его ввели 11 апреля. Из классификации Национального антитеррористического комитета следует, что «желтый» уровень опасности вводится при наличии информации о реальной возможности совершения теракта.