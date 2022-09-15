Чемпионат России по грэпплингу впервые пройдет в Дагестане

В Дагестане с 11 по 14 октября пройдет чемпионат России по грэпплингу

В дагестанском Каспийске с 11 по 14 ноября пройдет чемпионат России по грэпплингу. Об этом сообщает ТАСС.

Состязания проведут во Дворце спорта имени Али Алиева.

Впервые в истории турнир такой значимости пройдет в нашей республике. Грэпплинг зарекомендовал себя в Дагестане и по массовости, и по результатам дагестанских грэпплеров на всероссийском и международном уровнях. Дагестанская школа грэпплинга — в лидерах в России, в мире, поэтому, считаю, нам удастся провести чемпионат страны на самом достойном уровне», — рассказал старший тренер сборной России по грэпплингу Гаджимурад Абдуллаев.

Отмечается, что в 2018 году Каспийск принимал чемпионат Европы по грэпплингу, на котором дагестанские спортсмены принесли сборной команде России 13 золотых медалей.